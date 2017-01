Sgarbi alla Boldrini: «Sei una zucca vuota, una capra, non un capro fortunatamente»

ROMA - Il critico d'arte ha pubblicato un nuovo video sulla sua pagina Facebook dove ha preso in giro la presidente della Camera per la sua mania di sessualizzare le parole: «Cara presidenta Boldrina, sia precisa ci dica se è lei a fare le regole della grammatica e a stabilire se si dice ministro o ministra. Perché lei non si chiama presidentessa? Napolitano ha detto una cosa semplice: che i ruoli prescindono dai sessi, che non si applicano ai sessi, che sono persone ma che essendo di genere femminile non diventano femminili, un 'persono'».