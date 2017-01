«Il lato oscuro dei gay» secondo Giovanardi

ROMA - «C’è tutto un lato oscuro nel mondo gay che viene completamente sottaciuto. Gli omosessuali hanno un tipo di sessualità che è meno indirizzata alla monogamia», ha detto fra le altre cose, il senatore di Ala Carlo Giovanardi, ai microfoni di Radio Cusano Campus. Per spiegarsi meglio l'ex ministro ha portato come esempio un recente fatto di cronaca: «Si rappresenta un mondo gay tutto luccicante, tutto bello, poi però i Foffo e i Prato non vengono raccontati», creando un collegamento tra omosessuali e i due presunti assassini di Luca Varani, il 27enne torturato e poi ucciso sadicamente la sera del 5 marzo 2016, dopo un festino a base di alcol e droga nell’appartamento di Manuel Foffo al Collatino.