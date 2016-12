Sgarbi contro la Raggi: «Onesta ma incapace, sembra Ambra Angiolini»

ROMA – Secondo video in pochi giorni di Vittorio Sgarbi contro la giunta di Virginia Raggi. Il critico d'arte ha postato un filmato di sfogo sulla propria pagina Facebook dove ha dato alla sindaca di Roma dell'incapace.

«Onesta ma incapace»

Sgarbi ha ammesso che la prima cittadina della Capitale è «onesta» ma ha aggiunto: «Roma non funziona, il che vuol dire che l'onestà non basta. Ogni cittadino deve essere onesto ma il politico deve essere onesto e capace. Questo vuol dire che il vero politico onesto è il politico capace». Preso dall'ira ha continuato il ragionamento alzando la voce: «L'incapace è peggio del disonesto perché non essendo capace di fare nulla crea danno. È possibile che Roma abbia un sindaco che non è in grado di fare nulla? Che sbaglia ogni azione e che non posso nemmeno decidere cosa fare?».

«Raggi come Ambra Angiolini»

Quindi Sgarbi ha attaccato Raggi su un altro fronte, quello del «contratto» da lei sottoscritto con la Casaleggio Associati: «Uno diventa sindaco, firma un contratto con un altro per cui deve pagare delle multe se non fa quello che dice ed è identica a Ambra Angiolini. La Raggi è come Ambra Angiolini con Boncompagni, che invece è Grillo. Si assomigliano e sono pure amici. Ambra si muove e Boncompagni le parla».

«E voi volete stare con i grillini?»

Infine il critico si è rivolto ai suoi fan: «E voi volete stare con i grillini? Pieno di gente onesta che non sa niente. Secondo voi i grillini sanno chi è Simone Martini?. Se non sanno chi è Simone Martini vadano a cagare. Loro e la Raggi. La Raggi ha sei anni, è onesta ma non sa niente».