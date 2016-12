Gentiloni sul caso Regeni: «Ho cercato di essere sempre più possibile sul pezzo»

ROMA - Durante la conferenza stampa di fine anno, il primo ministro Paolo Gentiloni ha parlato dell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto in circostanze da chiarire. "È una delle vicende che ha più colpito la nostra opinione pubblica. Ho cercato in questi mesi di essere sempre più possibile sul pezzo, in contatto continuo con la famiglia che voglio anche da qui salutare perché abbiamo sempre delle famiglie esemplari in queste storie italiane", ha detto. "Devo dire che la collaborazione tra Procura di Roma e del Cairo ha prodotto alcuni risultati".