Sgarbi sullo stadio di Roma: «La Raggi e Grillo stanno con gli speculatori»

ROMA - «Grillo e la Raggi vogliono gli speculatori a Roma per distruggere la città. Questo è il 5 Stelle oggi, a Roma» ha tuonato Vittorio Sgarbi in merito al progetto del nuovo stadio per la As Roma. Il critico d'arte ha difeso l'assessore Paolo Berdini: «Berdini è una persona seria che viene cacciata perché seria. Lui non sa come difendersi, dice che non è vero, cerca di far smentire gli uffici stampa ma quelli che stanno intorno a Grillo e alla Raggi vogliono gli speculatori a Roma per distruggere la città. Questo è il 5 Stelle oggi, a Roma. Berdini ha tutta la mia ammirazione e voi pensate a come questa città formidabile non abbia nessuno che è cosciente di cosa è Roma e che la difenda».

L'attacco a Grillo

Nel video postato sulla sua pagina Facebook, Sgarbi ha spiegato perché è contrario al progetto del nuovo stadio della Roma, voluto dal presidente giallorosso James Pallotta, che dovrebbe sorgere nell’area di Tor di Valle: «Grillo vuole che i ricchi prendano in mano Roma e la trasformino così (mostra una foto dello stadio, ndr). Tre grattacieli utilissimi per lo stadio, dello stadio di Roma no per le Olimpiadi. Non vuole le Olimpiadi la Raggi, vuole lo stadio. Tre grattacieli che contraddicono lo sviluppo orizzontale per fare di Roma una città verticale per che cosa? Per lo sfruttamento di quei luoghi».

Anche questa è Mafia Capitale

Il vulcanico critico d'arte ha concluso: «Per difendere Roma bisogna sapere che cos’è, occorre vedere in tanti anni di sviluppo urbanistico sia sempre stata una città orizzontale. Arrivano questi ladri americani, coi loro soldi comprano Roma e Mafia Capitale è quella dei Casamonica, quella è Mafia Capitale e questa no? La Raggi che vuole questi sfruttatori che vogliono trarre tutto il vantaggio possibile, non dallo stadio ma dai grattaceli, sta dalla loro parte, bello. Io sto dalla parte di Berdini, io sto con Berdini e me ne sbatto i coglioni dei 5 Stelle e della loro falsa moralità. Siete dei 5 Stelle? State con Berdini. non fatevi prendere per il culo. Siete dei 5 Stelle? Non state con gli americani. Siete 5 Stelle? State con l’unico che ha una cultura per capire cos’è Roma e che va difesa nella sua dimensione urbanistica orizzontale».