Berlusconi boccia il Mattarellum

ROMA - "Il Mattarellum era un sistema che funzionava in un'Italia bipolare", oggi "il Paese è diventato almeno tripolare" e quindi "non è pensabile un premio di maggioranza». Lo afferma Silvio Berlusconi arrivando al Senato per incontrare i gruppi di Fi.

"Perché essendo tripolare i partiti, ciascuno di questi partiti, non potrebbe andare a più del 30%, quindi avrebbero per governare la necessità di un 20-25% di deputati in più, il che porterebbe un'esigua minoranza del 30%, ma è il 30% dei votanti con metà degli aventi diritto al voto, che votano soltanto, sarebbe il 15% di tutto l'universo degli elettori e con il 15% si arriverebbe ad avere un'esigua minoranza che governerebbe contro 85% degli altri italiani", ha aggiunto.