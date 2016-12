Salvini a Otto e mezzo: «Con me al governo subito uscita dall'euro concordata e coordinata»

ROMA - Il leader del Carroccio ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ha commentato la foto che ritrae l'ex premier, Matteo Renzi mentre fa la spesa: «E' importante, fa girare l'economia. Speriamo che abbia comprato Made in Italy». Parlando della ormai celebre domanda di Salvini al ministro dell'Economia su quanto costa un litro di latte, il numero uno del Carroccio ha detto che non farebbe la stessa domanda a Renzi ma il «vero problema è che di quell'euro e 50 che costa un litro di latte solo 40 centesimi vanno all'agricoltore». Alla conduttrice che ha ricordato al leghista le multe che l'Italia paga all'Unione europea sulle quote latte, Salvini ha replicato: «L'Ue è nata per fregare il sistema produttivo italiano. L'Euro è una moneta sbagliata: lo dicono 15 anni di fallimenti per tutti tranne che per la Germania».