Salvini a Otto e mezzo attacca il M5s: nessun segnale di cambiamento, Roma e Torino città ferme

ROMA - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha attaccato il Movimento 5 stelle, non perché vuole intercettare il loro voto, ma «perché spesso quando vado a Roma la gente mi dice di rimpiangere Marino». Il numero uno del Carroccio ha proseguito dicendo di rimproverare ai pentastellati che governano sia nella Capitale che a Torino «al di là delle indagini, della corruzione e degli arresti» è che sono città immobili: «Sono sporche, caotiche, gli autobus arrivano in ritardo. Mi aspettavo in sei mesi qualche segnalino. In sei mesi non fai la rivoluzione ma qualcosa sì».