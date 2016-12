Dopo Berlino, Milano si difende dal terrorismo con le barriere antisfondamento

MILANO - "Abbiamo definito che vengano messe 10 barriere antisfondamento da 40 quintali ognuna a tutela dei mercatini e dello shopping da San Babila al Castello Sforzesco oltre ad aggiungere delle barriere una all'accesso dei mercatini in piazza Gae Aulenti e tre tra la Darsena e viale Papiniano». E' quanto ha annunciato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, precisando che questi "new jersey" in cemento, voluti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Alessandro Marangoni dopo l'attentato di Berlino, saranno posizionati nella notte dagli addetti del Nucleo di intervento rapido della polizia locale (Nuir). "Poi la polizia locale ha disposto che in tutti i mercati scoperti, le auto di servizio vengano messe di traverso nelle strade per impedire l'accesso di eventuali mezzi, e un rafforzamento delle pattuglie della polizia locale, e ancora di più di quelle delle forze dell'ordine e dell'esercito in tutte le vie dello shopping".