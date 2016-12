Brunetta furioso con la giornalista di Sky: «Mi chiami presidente o professore»

ROMA – Siparietto in onda su Sky Tg24 con il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta che è andato in escandescenza per il comportamento, a suo dire, poco corretto della giornalista Stefania Pinna.

«Mi chiami magari presidente, onorevole, o professor Brunetta»

Brunetta si è «acceso» quando Pinna ha tentato di interrompere il collegamento con il forzista per chiedere un commento ad un esponente del Partito democrartico, ma apriti cielo! Il deputato azzurro su tutte le furie ha ripreso Pinna: «Non sono qui per un dibattito, mi avete chiesto un'intervista di 15 minuti e sono a vostra disposizione. Mi faccia delle domande». La conduttrice ha tentato di mediare, rivolgendosi chiedendo a Brunetta di essere cortese, ma la reazione è stata l'opposto con il capogruppo di Fi che ha detto alla giornalista di essere «poco gentile», invitandola a rivolgersi a lui in maniera più consona: «Mi scusi, mi chiami magari presidente Brunetta, onorevole o Renato, o professor Brunetta, le chiedo un po' di gentilezza».