Trump a Roma, tutto quello che c'è da sapere sulla giornata italiana del Presidente

ROMA - E' una Roma blindatissima quella che ha accolto Donald J. Trump, atterrato ieri alle 18.30 a Fiumicino in compagnia della moglie Melania e della figlia Ivanka. La famiglia presidenziale è stata accolta dal ministro degli Esteri Angelino Alfano, e si è subito spostata presso la residenza del'ambasciatore americano Villa Taverna, nel quartiere Parioli. Una prima nota di colore c'è stata ieri sera, quando la decisione di Ivanka e del marito Jared Kushner di cenare in un ristorante nel cuore di Roma, a piazza di Sant'Ignazio, ha letteralmente paralizzato le vie del centro. La coppia ha infatti gustato le prelibatezze del locale «Le cave di Sant'Ignazio», a due passi dal Pantheon, dove si sono rifocillati in una stanza a loro riservata. L'agenda del Presidente e della famiglia presidenziale è particolarmente ricca, ed è iniziata questa mattina con il colloquio privato con Papa Francesco.

Il tweet di Ivanka Trump (© Twitter)

Ivanka Trump e consorte a cena in piazza Sant'Ignazio a Roma (© PER GENTILE CONCESSIONE DI GERARD O'CONNELL/ANSA)

Il colloquio con il Papa: «Non dimenticherò mai quello che mi ha detto»

Dopo la presentazione della delegazione e lo scambio dei doni nella Sala della Biblioteca, il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno ringraziato cordialmente il Papa e gli hanno stretto la mano per congedarsi. L'incontro è durato circa 40 minuti. Trump ha anche conversato con il prefetto della Casa pontificia mons. Georg Gaenswein, per poi recarsi a colloquio con il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e con il segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Paul Richard Gallagher. L'incontro con il Papa si è svolto nella Sala del Tronetto dell'appartamento papale. I due si sono scambiati una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto. Melania Trump si è presentata vestita in nero, veletta dello stesso colore. Secondo il protocollo vaticano, infatti, soltanto le regine cattoliche possono vestire in bianco, mentre tutte le altre donne ammesse all'incontro con il pontefice devono essere vestite in scuro e con il capo coperto. Secondo i media, il commento di Trump a seguito del colloquio è stato: "Non dimenticherò quello che mi ha detto». Al momento della stretta di mano iniziale, secondo le agenzie di stampa statunitensi, il presidente Usa avrebbe invece detto: «È un grandissimo onore essere qui». Toni dunque molto più rilassati rispetto al passato: il Papa ha infatti aspramente criticato l'intenzione di Trump di costruire il muro al confine tra Stati Uniti e Messico e in generale le sue politiche anti Islam e contro gli immigrati. Non è forse un caso che Bergoglio abbia voluto omaggiare Trump con il messaggio 2017 sulla Giornata della Pace.

La stretta di mano tra Donald Trump e Papa Francesco (© EPA/ALESSANDRA TARANTINO / POOL)

Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania durante l'incontro con Papa Francesco (© ANSA/AP Photo/Alessandra Tarantino, Pool)

La delegazione presidenziale

Con il Presidente e la First Lady erano presenti anche la figlia Ivanka e il marito Jared Kushner; il segretario di Stato Rex Tillerson; l'assistente del presidente per gli Affari della Sicurezza nazionale H.R. McMaster; la assistente del presidente e direttrice delle Comunicazioni strategiche Hope Hicks; Daniel Scavino, assistente del presidente e direttore dei Social media; Gary Cohn, assistant del presidente e direttore del Consiglio dell'Economia nazionale; Louis Bono, incaricato d'affari ad interim presso la Santa Sede; Dina Powell, vice assistente per gli Affari della Sicurezza nazionale; Keith Schiller, vice assistente e direttore delle operazioni dello Studio ovale; Alessandra Bonatti, interprete.

Mattarella e Gentiloni

In seguito, intorno alle 10, il presidente americano si è concesso un momento di relax visitando la Cappella Sistina e la Basilica di San Pietro, insieme con la moglie Melania. Poi la coppia presidenziale si separerà. Alle 11.15, Trump è atteso al Quirinale per una prima presa di contatto con Sergio Mattarella, con cui si intratterrà per una quarantina di minuti. Con lui ci sarà il segretario di Stato Rex Tillerson, mentre per l'Italia sarà presente il ministro degli Esteri Angelino Alfano. Successivamente Trump rientrerà a Villa Taverna, dove alle 12.25 incontrerà il premier Paolo Gentiloni. Si tratta del secondo faccia a faccia dopo quello dello scorso 20 aprile a Washington, che avrà ancora più rilevanza proprio in vista del G7 siciliano. Nel frattempo, le due signore della famiglia Trump seguiranno due programmi alternativi.

Il programma di Melania e Ivanka

Melania, invece, alle 11.15, visiterà l'eccellenza dell'ospedale pediatrico vaticano Bambino Gesù. La figlia Ivanka quell'ora sarà invece a Trastevere, ospite della Comunità di S.Egidio, dove incontrerà anche un gruppo di donne vittime del traffico di esseri umani. La ripartenza per Trump e consorte è prevista per le 13.20, quando partiranno per l'aeroporto di Fiumicino e mezz'ora dopo l'Air Force One si alzerà in volo in direzione di Bruxelles. La figlia Ivanka, invece, potrebbe trattenersi a Roma e incontrare a Palazzo Chigi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, ma il programma è ancora da definire.