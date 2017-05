Gentiloni-Macron per l'Europa dell'unione fiscale

PARIGI - «Sono certo che Italia e Francia lavoreranno insieme per una Unione europea più forte e più vicina ai cittadini». Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nelle dichiarazioni alla stampa a Parigi, nel cortile dell'Eliseo, prima dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.

L'elezione di Macron rappresenta, per Gentiloni, «una iniezione di fiducia e di speranza per l'Unione europea. Ora bisogna investire questo capitale in una direzione comune, integrando le azioni per la difesa e la sicurezza».

Gentiloni ha spiegato che i temi che Italia e Francia si troveranno ad affrontare saranno quelli, «non facili», di «una politica migratoria comune, di una politica monetaria che vada verso una unione fiscale». Ancora, ha proseguito il premier, «vogliamo andare verso regole comuni europee che l'Italia intende rispettare». Insomma, ha concluso Gentiloni, con la Francia «non solo lavoreremo insieme ma sarà una gioia lavorare insieme».

Macron: «Auspico stretta collaborazione con l'Italia»

«Il fatto che il presidente del Consiglio italiano sia venuto a trovarmi a Parigi è molto importante per me dopo gli scambi che ho avuto con la cancelliera Merkel e il presidente del Consiglio europeo Tusk»: così il presidente francese Emmanuel Macron nella dichiarazione congiunta alla stampa con Paolo Gentiloni prima della cena «amichevole» con il capo del governo italiano all'Eliseo.

«Sul piano europeo l'auspicio della Francia è di lavorare in stretta collaborazione con l'Italia, con la Germania e con tutti i Paesi che condividono i nostri valori e vogliono avanzare per rilanciare davvero le prospettive europee», ha detto Macron.

«Arrivare alla creazione di un budget comune»

«Innanzitutto a breve termine per migliorare l'Europa», ha detto il presidente francese riconoscendo la necessità di stabilire delle regole per proteggere i Paesi come l'Italia sottoposti a pressione migratoria e di rivedere a fondo la direttiva sui lavoratori distaccati. «Questa è l'agenda dei prossimi giorni, la potremmo promuovere insieme», ha detto Macron rivolgendosi a Gentiloni. Il capo dell'Eliseo ha poi aggiunto: «Inoltre vorrei che studiassimo insieme i modi e i mezzi per migliorare l'Ue e stabilire una road map che consentirà di arrivare alla creazione di un budget comune, una zona euro e di investimenti che consenta di ridurre divergenze tra le nostre economie che hanno potuto creare delle tensioni finanziarie di cui l'Italia ha patito negli ultimi anni».

«Infine - ha concluso - evocheremo questa agenda internazionale fra alcuni giorni (a G7 di Taormina) con il nostro presidente con il quale parleremo di questioni importanti come il clima, la sicurezza e il commercio internazionale».