Berlusconi: «Con Salvini e Meloni d'accordo su tutto... eccetto che sull'uscita dall'euro»

MILANO - «I partiti del centrodestra hanno già pronto un programma condiviso, eccetto che sull'uscita dall'euro chiesta dalla Lega». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il lancio del Movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla.

«Salvini e Meloni l'hanno accettato praticamente in toto» ha sottolineato l'ex premier, riferendosi a un testo scritto grazie a «riunioni segrete nella mia Università della Libertà», ascoltando persone deluse dalla politica. «Abbiamo introdotto un fatto he riguarda l'euro - ha proseguito il Cav -, moneta che Matteo Salvini vuole abbandonare. Non è possibile, su questo punto importante non c'è ancora unità di vedute, ma siamo convinti che solo l'unità del centrodestra può consentirci di avere successo e prevalere sugli altri partiti dando al governo ministri non solo dio buonsenso, ma anche di capacità e esperienza» ha concluso.

Brunetta: «Sogno un grande soggetto politico unitario»

«Il centrodestra deve essere unito, dobbiamo vincere insieme. E in futuro, questo è il mio sogno, il centrodestra unito di governo dovrà diventare un unico grande e maggioritario soggetto politico, con dentro tutte le sensibilità della nostra area politica». Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) a una manifestazione a sostegno del candidato sindaco Stefano Raccagni.

«Abbiamo governato per dieci degli ultimi vent'anni, abbiamo governato insieme e bene. Abbiamo fatto grandi cose. Nel 2011 ci hanno rubato il governo con il colpo di Stato dello spread e da allora in Italia non c'è più la democrazia - ha aggiunto -. Bisogna stare insieme, abbiamo questo dovere. Vinciamo le amministrative, vinciamo le politiche e cambiamo l'Italia e l'Europa. Si parta dai tanti Palazzolo sull'Oglio d'Italia, da tutte le realtà nelle quali il centrodestra è fortemente unito per vincere».

Al via a Parma il congresso federale della Lega

E' previsto dopo le 13 l'intervento di Matteo Salvini al congresso federale della Lega nord iniziato stamane al Palacassa di Parma. I delegati ratificheranno la vittoria del «capitano» alle primarie di due settimane fa, riconfermandolo alla guida del Carroccio. Salvini ha sconfitto il suo rivale Gianni Fava con l'82 per cento dei voti.

Sono circa una trentina i delegati iscritti a parlare. Dovrebbero intervenire anche il fondatore della Lega Umberto Bossi, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni.