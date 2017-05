Bersani sulla marcia di Milano: «Oggi è il 25 aprile dei tempi nuovi»

MILANO - «Sono qui perchè questo 20 maggio è una specie di 25 aprile dei tempi nuovi. A girare qui dentro quanta allegria e sicurezza si percepiscono». Lo ha detto Pier Luigi Bersani, a margine del corteo dei migranti a Milano. «Serve un'idea intelligente e forte della sicurezza», ha aggiunto.

«Oggi a Milano si sta svolgendo una bellissima manifestazione contro ogni forma di razzismo. Stanno partecipando decine di migliaia di persone da tutta Italia per dire che gli esseri umani non possono essere considerati illegali e che non può più essere rinviata una vera politica dell'accoglienza in Italia e in Europa. Iniziative come quella di oggi segnano un importante presa di posizione contro populismi e razzismi, ma impegnano anche la politica a dare risposte tangibili». Così Massimiliano Smeriglio, esponente di Articolo1-MDP a Milano per il corteo «Insieme senza muri».

Martina: «Accoglienza e sicurezza si danno la mano»

«Per noi accoglienza e sicurezza si danno la mano in questo tempo, ovunque in Europa. Dobbiamo lavorare perché si affermi sempre di più, ogni giorno, un principio che per primi abbiamo portato in Europa: per ogni euro investito giustamente in sicurezza, un euro investito in cultura». Così il vicesegretario del PD e Ministro Maurizio Martina.

«Il ministro Minniti sta facendo un lavoro straordinario e la migliore esperienza di accoglienza la si è costruita proprio qui nella città metropolitana di Milano con il piano firmato dal ministro e da ben 76 sindaci che vogliamo ringraziare per l'impegno - ha aggiunto -. Contro chi specula sulle paure serve la forza di esempi di buon governo dove i valori di solidarietà rendono concreti nuovi diritti e nuovi doveri nell'interesse di tutti i cittadini».