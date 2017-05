G7 a Taormina, niente sbarchi di migranti in Sicilia nei giorni del vertice

TAORMINA - Mentre fervono i preparativi per il vertice G7 che andrà in scena i prossimi 26 e 27 maggio a Taormina, sale la tensione perché niente, in quei giorni, vada storto. Proprio per questo, già da lunedì prossimo tutti i porti siciliani saranno interdetti. Questo significa che nessuna nave potrà avvicinarsi, neppure quelle che trasportano migranti verso le nostre coste, che dovranno attraccare altrove.

La direttiva

La direttiva che riguarda i servizi necessari a proteggere i capi di Stato che arriveranno in Sicilia è stata firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli, e diramata già da qualche giorno. Il dispositivo anti-terrorismo conterà oltre 8.000 uomini, che saranno impegnati anche a far fronte alle attese proteste dell’area antagonista e ai possibili attacchi di pirateria informatica.

Sicurezza

Il dispositivo del Prefetto disegna tre «aree di sicurezza». La prima è l'area «di rispetto», «che comprende gli itinerari terrestri, marittimi e aerei di accesso alle località interessate da sottoporre a eventuali interdizioni». Quindi, l'area «riservata», «contigua ai luoghi del summit e di altri eventi collegati con specifici divieti e varchi di controllo dove far accedere persone interessate e mezzi accreditati». Infine, quella di «massima sicurezza», «dove si svolge l’evento e ci sono le strutture interessate al soggiorno delle personalità dove attuare le massime misure di vigilanza e controllo con personale specializzato e tutte le tecnologie disponibili, accessibile solo con appositi accrediti».

Stop agli sbarchi, limite alla navigazione

Stop, dunque, agli sbarchi di migranti, ma anche la navigazione in generale sarà limitata, con misure sempre più stringenti via via che si arriva verso la data fissata. Ecco perché, oltre a prevedere una serie di provvedimenti che «isolino» quel tratto di mare di fronte a Taormina e Giardini Naxos, si è deciso di ampliare l’area degli interventi. Quanto all'immigrazione, nella direttiva si legge: «È già stata rappresentata la necessità di realizzare, a partire dal 15 maggio, una riduzione progressiva degli sbarchi a Messina e poi per l’intera Sicilia evitando comunque di impegnare i porti dell’isola nei seguenti periodi: porto di Messina, dalla mezzanotte del 18 maggio 2017 fino alle 24 del 28 maggio successivo; tutti gli altri porti della Sicilia, dalla mezzanotte del 22 maggio 2017, fino alle 24 del 28 maggio successivo».