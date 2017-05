Renzi: «Vaccini? Grillo mette in discussione i valori profondi dell'uomo»

ROMA - «Grillo chieda scusa e dica ai cittadini vaccinatevi. La salute dei nostri figli è più importante di un voto». Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, durante L'Arena di massimo Giletti. «Se penso a quello che sta succedendo in Italia, dove c'è qualcuno che dive che i vaccini fanno male. La sicurezza non è né di destra né di sinistra - ha detto Renzi - e neanche i vaccini, se i mie figli a scuola non sono vaccinati diventano un pericolo anche per gli altri. Io penso che i vaccini debbano essere obbligatori».

«Io non faccio polemiche con Grillo. Ma quando si attacca sulla mammografia, sulla scienza, sui vaccini, si sta mettendo in discussione i valori profondi dell'uomo. Grillo ha fatto degli spettacoli dicendo non vaccinatevi, o che la mammografia serviva a Rita Levi Momtalcini, a Umberto Veronesi - ha proseguito il segretario del Pd -. Ci sono dei video scandalosi nella rete di Grillo».

«Non voglio far polemica: chieda scusa e dica ai cittadini 'vaccinativi'. Perché è importante che anche Grillo dica questo, per quelli che ci credono. Perché - ha concluso Rnezi - la salute dei nostri figli è più importante di un voto».

Grillo: «Vogliamo massima copertura possibile sui vaccini»

«I media hanno portato, come prova della nostra battaglia contro i vaccini - si rende conto? Una battaglia contro i vaccini? - un paio di minuti di un mio spettacolo comico di 20 anni fa. Le sembra normale? Come se noi giudicassimo Renzi o Salvini dalle loro performance alla Ruota della Fortuna». Così Beppe Grillo, fondatore e leader del Movimento 5 stelle, intervistato dal Corriere della Sera, ha replicato a una domanda sulle polemiche che hanno investito la sua creatura politica.

«La nostra posizione è molto chiara e l'abbiamo ribadita più volte: vogliamo, semplicemente, la massima copertura vaccinale possibile», ha aggiunto.