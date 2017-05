Salvini contro Fava a colpi di web marketing su Facebook

MILANO - E' Facebook il principale campo di battaglia in casa Lega per l'elezione del nuovo segretario federale del Carroccio che verrà proclamato al congresso del 21 maggio, a Parma. A condurre il gioco è il leader Matteo Salvini, che dalla sua pagina con oltre 180mila fan, ha invitato a postare il sostegno dei militanti per la sua candidatura alle primarie, in programma domenica prossima. «Pubblica anche tu il tuo cartello #DomenicaVotaSalvini», ha scritto ieri in un post. Dopo il quale decine di suoi militanti hanno pubblicato la propria foto con la frase di endorsment al «Capitano».

Ma anche i sostenitori del suo sfidante, l'assessore regionale alla Sanità Gianni Fava, fanno circolare sui social le proprie indicazioni di voto. Anche in chiave ironica. «Domenica non farti intimidire. Lui ti vede, Morisi no», è uno dei post pubblicati. Il «lui», in foto, è Alberto da Giussano, mentre Morisi è il «guru» dei social di Matteo Salvini. Nello scontro digitale però Fava appare sfavorito, potendo contare su una platea di 4000 «amici» sulla sua pagina Facebook.

La seconda volta della Lega

Per la Lega è la seconda volta che il segretario viene scelto attraverso le primarie. La prima sfida fu vinta da Salvini, che correva contro Bossi, nel dicembre 2013.

Per la scelta del segretario, l'appuntamento, per gli iscritti alla Lega, è per domenica, dalle 9 alle 18. E' stato lo stesso Salvini a postare, sulla sua pagina facebook, il regolamento: possono votare i «soci ordinari militanti» 2016 della Lega Nord con un anno di anzianità di militanza al 31 dicembre 2016. Voteranno nella propria sezione provinciale di appartenenze; le province di Milano e della Martesana avranno un unico seggio a Milano; le province di Romagna, Toscana e Marche avranno come seggi rispettivamente le Sedi Nazionali di Forlì, Sesto Fiorentino e Fano. Un seggio speciale è previsto anche a Villorba, in provincia di Treviso, dove si tiene l'annuale «Adunata Nazionale degli Alpini».

Salvini: Rispetto Bossi ma smetta di dirmi «uomo morto»

«Ho gratitudine e rispetto per Umberto Bossi ma spero oggi, domani e fino a domenica non continui a dirmi che sono un 'uomo morto'». Lo ha detto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini durante una diretta live dalla sua pagina Fb. «A Bossi dico con affetto che non mi interessano le poltrone,» ha aggiunto.

«Non mi permetto di dare numeri sulla percentuale che mi aspetto per domenica (alle primarie del Carroccio, ndr) - ha osservato Salvini - se ci sono milioni di uomini e donne che mi scelgono vi dò il cuore per altri tre anni, altrimenti torno a fare il militante».