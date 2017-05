Forza nuova: «Assaltata Ong pro immigrazione»

ROMA - «FORZA NUOVA ASSALTA UNA ONG PRO IMMIGRAZIONE»: con questo messaggio il movimento politico guidato da Roberto Fiore ha diffuso su Facebook le immagini dell'occupazione della sede della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, organizzazione delle Nazioni unite a Roma.

Forza nuova contro connivenze fra Ong e scafisti

I forzanovisti hanno spiegato di aver intrapreso l'azione per protestare «contro la connivenza tra ONG e le organizzazioni internazionali degli scafisti in seguito alle denunce del Pm di Catania Carmelo Zuccaro». L'azione si è protratta per un'ora, fino all'arrivo del leader del movimento, Fiore che ha tenuto un breve comizio.

Oim: azione vandalica

L’Oim ha diffuso una nota in cui ha denunciato «una manifestazione vandalica di alcuni componenti del movimento di destra Forza Nuova». L’Oim fa sapere che qualche decina di manifestanti ha occupato lo spazio esterno della sede dell’organizzazione a Roma e appeso uno striscione contro le ong che effettuano operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, accendendo fumogeni, urlando slogan contro l’immigrazione e arrivando a schernire un migrante che stava entrando negli uffici.

Soda (Oim): Posizioni di stampo xenofobo

Il direttore dell’Oim a Roma Federico Soda ha dichiarato: «Colpire in modo vandalico una organizzazione delle Nazioni Unite impegnata nel campo della migrazione non aiuterà ad affermare le posizioni di stampo xenofobo che i manifestanti si propongono di diffondere. Posizioni frutto di un’analisi confusa e superficiale, purtroppo sempre più basata su luoghi comuni che su una reale conoscenza del fenomeno. Pur non essendo un’organizzazione non governativa e non svolgendo attività di soccorso nel Mediterraneo, ribadiamo l’importanza e la necessità di salvare vite e condanniamo con fermezza le accuse rivolte a tutti coloro che si impegnano nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare».

Fiore: Abbiamo simbolicamente occupato l’Organizzazione Internazionale per le Invasioni

«Abbiamo simbolicamente occupato l’Organizzazione Internazionale per le Invasioni - ironizza Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova - perché è da qui che vengono controllate le ong che sono responsabili di quella che oggi potremmo definire un’associazione a delinquere collegata con gli scafisti per organizzare la schiavitù sul nostro territorio e l’immigrazione di massa».