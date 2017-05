Migranti, Gentiloni: «Nessuna alternativa nel breve periodo»

ROMA - «Ci troviamo di fronte a un fenomeno di lunga durata e non esistono situazioni miracolose per cancellarlo. Bisogna lavorare in profondità sulle cause del fenomeno». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, parlando all'auletta dei gruppi della Camera alla conferenza internazionale dei parlamentari «Le sfide di un mondo in movimento: uguaglianza di genere, agency delle donne e sviluppo sostenibile».

Nessuna alternativa in breve periodo

«Oltre a un lavoro di lungo periodo che impegnerà le classi dirigenti dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, dell'America - ha aggiunto il presidente del Consiglio - abbiamo da dare risposte più a breve perché siamo tutti consapevoli delle conseguenze politiche, sociali, culturali che i grandi flussi migratori incontrollati producono nelle nostre società e in questo quadro devono collocarsi alcuni impegni: ridurre i volumi dei flussi irregolari e sostituirli con flussi regolari. Non è facile ma non c'è nel breve periodo un'alternativa. Nel medio e lungo periodo servono lo sviluppo e la crescita nei paesi di origine ma nell'immediato dobbiamo togliere ai trafficanti, ai nuovi schiavisti, il controllo, l'esclusiva, il monopolio dei flussi».

Italia contro trafficanti di esseri umani

«L'Italia è riuscita a rispondere a questo flusso migratorio in modo civile e organizzato: i volontari, la Guardia costiera, la Marina ogni giorno sono impegnati a salvare vite umane in mare e quando si salvano vite umane un Paese come il nostro non può che esserne fiero» ha detto il premier. «L'Italia - ha aggiunto - le sue forze militari e di sicurezza non risparmieranno alcuna energia per battere i trafficanti di esseri umani. È chiarissimo che si tratta di togliere ai trafficanti di esseri umani questo monopolio e che solo se si incrina questo riusciremo a gestire in modo lungimirante e umano il fenomeno».