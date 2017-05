Il New York Times contro le «bufale» di Grillo sui vaccini

ROMA - Il New York Times si scaglia contro le «menzogne, le teorie cospirative e le illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti che possono essere davvero pericolose». E nell'editoriale «populismo, politica e morbillo», dove l'Italia è citata come chiaro esempio di questa minaccia, il dito è puntato contro il Movimento 5 Stelle.

Beppe Grillo ha fatto attivamente campagna su temi anti-vaccino

«Il morbillo si sta diffondendo seriamente in Italia e in alcuni altri Paesi europei, cosa che potrebbe risultare conseguenza di un crollo nelle vaccinazioni, causato da tesi assolutamente fuorviate e asserzioni senza basi sui pericoli che questi comportano», scrive il quotidiano di New York. L'articolo ricorda le recenti prese di posizione scettiche del presidente Donald Trump sui vaccini e come «in Italia il Movimento Cinque Stelle guidato dal comico Beppe Grillo ha fatto attivamente campagna su temi anti-vaccino, ripetendo nello stesso modo i falsi collegamenti tra vaccinazioni e autismo» fatti dal capo della Casa Bianca. Il NYT consiglia dunque di cogliere nel quadro italiano, con 1.739 casi di morbillo registrati al 26 aprile, «un chiaro segnale di allarme». Naturalmente «l'M5S può non essere interamente responsabile», precisa, «dato che la diffusione della malattia è iniziata prima dell'avanzata del partito. Tuttavvia la percentuale di bambini di due anni di età che vengono sottoposti a vaccino è stata in continuo calo negli ultimi anni». E ancora: «combattere lo scetticismo sui vaccini può non essere chiaro, perchè anche gli innumerevoli studi da numerosissimi gruppi attivi nella Sanità secondo cui non ci sono legami tra i vaccini e l'autismo e i vaccini non sono riusciti a penetrare la nebbia diffusa dal signor Grillo e altri come lui».