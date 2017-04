Elezioni pulite: la proposta dei 5 stelle per evitare brogli

ROMA - «Siamo felici che sia stata incardinata al Senato, presso la commissione Affari costituzionali, la nostra proposta di legge sulle elezioni pulite, che è stata già approvata alla Camera. Ci auguriamo che l'iter prosegua spedito e che possa al più presto approdare alla discussione dell'Aula di Palazzo Madama e diventare legge. Continueremo la battaglia per il voto ai fuori sede, previsto per ora solo in occasione dei referendum, per estenderlo anche in occasione delle elezioni politiche nazionali, sperando che, questa volta, il Pd non bocci la nostra proposta e si mostri più lungimirante. Riproporremo un emendamento in tal senso, che fu bocciato a Montecitorio dal Partito democratico e dal Governo». E' quanto afferma la deputata M5S, Dalila Nesci, prima firmataria della pdl sulle 'elezioni pulite' approvata in prima lettura alla Camera e da domani in discussione in commissione Affari costituzionali al Senato.

Regole semplici per evitare brogli

«Il testo introduce regole semplici, ma importanti - spiega l'esponente pentastellata - al fine di evitare il condizionamento del voto e possibili brogli. Infatti noi prevediamo una maggiore visibilità dell'elettore in cabina, in modo che siano garantite, contemporaneamente, le esigenze di segretezza e libertà del voto, e una maggiore trasparenza delle urne, tramite l'introduzione di contenitori in plexiglass, anche per impedire che si possano introdurre schede già votate». «Inoltre scrutatori e presidenti di seggio non potranno essere parenti dei candidati nelle liste, né aver ricevuto condanne, anche soltanto in primo grado, per mafia o per reati contro la pubblica amministrazione», conclude.