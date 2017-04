Minniti a Mosca: l'Italia e la Russia ripartono dalla lotta al terrorismo

MOSCA - L'incontro era già previsto prima del tragico attentato di San Pietroburgo, e non è stato rimandato a causa della drammatica concitazione del momento. Il ministro dell'Interno Marco Minniti è volato a Mosca per incontrare il suo collega russo Vladimir Kolokoltsev, con cui ha parlato di terrorismo e sicurezza. Sono questi gli ambiti in cui l'Italia pensa di riaprire il dialogo con Mosca, nonostante i difficili rapporti internazionali. «La cooperazione sull'antiterrorismo ha dominato l'incontro» ha detto il ministro dell'Interno, prima del successivo colloquio con il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nikolaj Patrushev.

Cooperazione anti-terrorismo

Al centro degli incontri la vicenda dell'attentato di San Pietroburgo, naturalmente una coincidenza, «ma è chiaro che l'incontro avviene all'indomani dell'attentato e quindi il tema della solidarietà e della cooperazione anti-terrorismo ha dominato il primo incontro».

I temi

Con il capo degli Interni russo «abbiamo trattato il tema della cooperazione sul terreno della lotta contro il terrorismo, il tema cruciale dei foreign fighters di ritorno sul quale si lavorerà per avere uno scambio il più possibile forte. Si è parlato dell'interesse comune ad affrontare il tema con uno scambio di informazioni forte. la cooperazione nel campo della criminalità transnazionale soprattutto per quanto riguarda le questioni di riciclaggio e il traffico di stupefacenti. Il tema dell'azione per affrontare l'immigrazione illegale. L'Italia è nel cuore del Mediterraneo centrale e la Russia è la porta verso l'Asia, entrambi i paesi hanno degli elementi su cui possono sviluppare una cooperazione».