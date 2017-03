Giorgetti: l'Europa vuole cancellare il concetto di «confine»

ROMA - Sul palco dell'evento «Italia Sovrana in Europa», tenutosi all'Angelicum di Roma e organizzato da Giorgia Meloni, è intervenuto anche il capogruppo della Lega Nord alla Camera Giancarlo Giorgetti. Che ha subito «reso omaggio» alle celebrazioni del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, notando come, nonostante le misure di sicurezza, non ci sono folle festanti ad attendere i leader dei 27.

Globalizzazione sfrenata

«Io come tanti siamo cresciuti con l'idea che l'Europa non fosse una cosa negativa. Europa oggi è il nemico numero uno, perché ha scimmiottato, e lo ha fatto male, la globalizzazione», ha affermato. Giorgetti ha osservato come il libero mercato abbia funzionato a livello economico fino a un certo punto, finché non è emersa la necessità di difendere i confini all'interno.

Confini

Questo perché, per colpa dell'Ue, secondo l'esponente leghista le produzioni tradizionali sono destinate a fallire. E quando, dopo la libera circolazione di merci e capitali, si è affermata anche quella delle persone, il concetto di confine, che la Lega da sempre difende, è definitivamente saltato. Fortunatamente, ha concluso Giorgetti, il processo di rovesciamento è già iniziato.