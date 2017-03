La pornostar Malena rivela come è entrata nell'Assemblea Pd: «Grazie al c...o»

ROMA – La pornostar Malena la Pugliese, al secolo Filomena Mastromarino, ha rivelato a Pio e Amedeo durante l'intervista a Emigratis 2 su Mediaset di essere entrata nell'assemblea del Partito democratico non tanto per meriti politici ma per essere stata sessualmente disponibile.

«Sono entrata nel Pd per il mio c..o»

L'attrice hard, che non ha mai nascosto la sua passione per Renzi oltre che per il mondo del porno è stata tempestata da domande più che esplicite da parte del duo comico, che le chiedeva conto della sua carriera politica e lei, senza imbarazzo ha ammesso: «Ma sì, non è stato per questo faccino che sono entrata nel Pd, ma per il mio c..o». A quel punto i due hanno provato a sondare meglio il terreno e a strapparle il nome del «fortunato» facendo qualche ipotesi: «A chi l’hai data? A Bersani? A Renzi? A Fassino? A Emiliano? A D’Alema?». Lei però non ha voluto aggiungere altri particolari.

Rocco Siffredi: «Grazie politica, mi hai fatto conoscere Malena»

Già ai tempi del suo debutto nel mondo dell'hard a fianco di Rocco Siffredi, la militanza fra le fila Dem di Malena aveva stuzzicato l'interesse di molti, anche dello stesso re del porno che al Corriere della Sera ha raccontato: «Ho avuto questa grande sorpresa dalla politica italiana: mi ha fatto conoscere Malena. E dire che all’inizio la volevo convincere a desistere dal fare i porno, temevo ripercussioni al suo paese per la ragazza e non gioco mai con i sentimenti degli altri». Invece, immediato successo. «Se non fosse stata al congresso del Pd non se ne sarebbe nemmeno parlato – ha continuato Rocco – e invece così è diventata il personaggio più famoso dell’isola senza nemmeno aver fatto nulla. Nemmeno una singola scena».