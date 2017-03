Renzi copia il M5S e Grillo contrattacca: «Sono senza uno straccio di idee»

ROMA - «Dal 2009 vanta innumerevoli tentativi di imitazione. Non è la storica rivista di enigmistica, ma il MoVimento 5 Stelle che secondo i sondaggi è la prima forza politica italiana. Ai partiti, che ormai non hanno più uno straccio di idea, è rimasta un'unica soluzione: copiare. O meglio: annunciarlo, perchè poi continuano a fare quello che fanno sempre». Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, attaccando direttamente Matteo Renzi impegnato al Lingotto che, «anziché ritirarsi dalla politica come aveva promesso", ha annunciato che domani presenterà una piattaforma sul web: «Si chiamerà non 'Rousseau', ma Bob, come Bob Kennedy».

La replica di Beppe Grillo a Matteo Renzi

Commenta il leader M5s: «Renzi: facce Tarzan! Fino a ieri ci prendevano in giro perchè eravamo quelli della Rete, della democrazia diretta e ora vogliono copiarci pure su questo». Ma Beppe Grillo mette in guardia dalle imitazioni: «il risultato è lungi dall'essere garantito» perché il Pd è un partito, ha una struttura novecentesca «dove comandano poche persone, che gestiscono milioni di euro pubblici, che nominano amici e trombati nelle partecipate, che controllano e affossano banche». Per il fondatore del Movimento «non basta certo un sito web per avere una cultura diffusa della democrazia diretta e partecipata».

Grillo: L'originale è solo il Movimento5stelle

«Per copiare il MoVimento 5 Stelle sui rimborsi elettorali - prosegue Grillo sul blog - hanno fatto finta di abolirli, ma continuano a prenderli assieme al due per mille che sono sempre soldi pubblici». Le province «hanno fatto finta di eliminarle» e invece sono ancora lì. Per «copiarci sull'Europa ogni tanto alzano la voce contro la Merkel», ma poi tornano ad abbassare la testa. Sulle auto blu «dicono che vogliono venderle, ma poi le usano assieme agli aerei blu e agli elicotteri blu».Sugli stipendi dei parlamentari invece «non fanno nulla e dicono che siamo populisti!». Per Grillo non ci sono dubbi: la scelta ormai è tra le idee del MoVimento 5 Stelle e «la loro finta e malriuscita brutta copia. L'originale è sempre meglio».

L'appello di Beppe ai cittadini italiani

Il leader pentastellato ricorda sul suo blog che il MoVimento 5 Stelle è aperto a tutti i cittadini. Non ci sono tessere da pagare. E' sufficiente iscriversi e certificare la propria identità per partecipare attivamente alla politica italiana tramite Rousseau. Con il MoVimento 5 Stelle è il cittadino che fa politica, il politico è solo un portavoce della volontà della comunità degli iscritti e per un periodo limitato (massimo due mandati elettivi). «Il nostro obbiettivo è di eliminare qualsiasi intermediazione tra il cittadino e lo Stato», sottolinea Grillo. Il MoVimento è senza soldi, non ha tesorieri e finanzia la sua attività solo con le piccole donazioni dei sostenitori. Il MoVimento non ha sedi e non ha capibastone. «La democrazia diretta è la strada da percorrere ed è possibile grazie al web. Tutti i cittadini onesti e di buona volontà che vogliono scrivere il futuro del Paese lo facciano insieme a noi! Perchè l'originale è il MoVimento 5 Stelle", conclude il fondatore del M5S.