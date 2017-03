Meloni si ribella a Libero: «Altro che piagnisteo napoletano, difendo il Sud (dimenticato da Renzi)»

ROMA - Giorgia Meloni non ci sta a considerare le istanze del Meridione d'Italia «piagnisteo napoletano», come ha titolato due giorni fa il quotidiano Libero. Non ci sta perché i fatti dimostrano come la piaga dell'assenteismo e dello scarso senso delle istituzioni sono trasversale alla società italiana, non ha «aree geografiche» di riferimento. Per questo motivo la leader di Fratelli d'Italia ha indirizzato una lettera aperta al direttore Vittorio Feltri dove chiede, allo stesso tempo, che anche gli altri leader delle forze politiche così come gli esponenti dell'arcipelago e mediatico e culturale prendano lo spunto non solo per replicare alla tesi esposta dal quotidiano, ma anche per rilanciare quella richiesta unitaria di sviluppo che è può e deve agganciare un Paese che si salva solo se viaggia tutto alla stessa velocità. DiariodelWeb pubblica il testo integrale della lettera.

***

Caro Direttore,

dispiace che un quotidiano importante come Libero dedichi apertura e quattro pagine per attaccare il Sud. Per Fratelli d’Italia questa generalizzazione è ingiusta e mi aspetto una presa di distanza anche dalle altre forze politiche e dai loro leader, dal mondo dell’informazione e della cultura.

Credevamo che lo stereotipo del meridionale «assenteista», «corrotto» e «disonesto» fosse ormai superato, visto che in alcun modo corrisponde alla verità, ma evidentemente ci sbagliavamo. Non è dove si nasce o dove si vive a rendere una persona automaticamente fannullona, corrotta o disonesta. Se così fosse, persone come Falcone o Borsellino dovrebbero essere nate in Veneto o in Lombardia che invece erano fieramente siciliani.

E per far capire che il problema non è geografico non serve ricordare i grandi scandali che hanno fatto il giro del mondo, come l’Expo o il Mose: basta citare i «furbetti del cartellino» di Sanremo o gli assenteisti di Biella che, in orario di ufficio, usavano l’auto di servizio per andare in palestra o a giocare alle slot. Non mi risulta che Sanremo sia in Campania e Biella in Calabria.

Dopo il vostro titolo francamente incomprensibile, mi sento di rivolgere la mia più sentita solidarietà a tutti i napoletani e gli italiani del Sud, vittime di un pregiudizio avvilente. Sono tornata a Napoli all’indomani del referendum sulla riforma costituzionale: proprio lì dove il no a Renzi ha stravinto, ho avuto l’ennesima conferma che c’è tanta gente perbene che non intende arrendersi e che «non si fa comprare da una frittura di pesce».

Parliamo di uomini e donne che vogliono rimboccarsi le maniche nonostante il Mezzogiorno sia stato cancellato dall’agenda politica di governi che preferiscono occuparsi del sud del mondo ma non del sud dell’Italia. Non lo dico io ma i dati del rapporto Svimez: il Sud ha perso 1,2 milioni di persone, soprattutto di giovani in età da lavoro, è a rischio desertificazione e subisce un calo demografico «compensato» dal saldo migratorio.

Dividere l’Italia significa, soprattutto ora, indebolirla: l’obiettivo che deve coinvolgere tutti, giornalisti e politici per primi, è piuttosto quello di creare un’unità sostanziale nazionale che non siamo mai riusciti a costruire. Perché l’Italia può crescere solo se è unita e se ci sono le stesse opportunità di sviluppo e crescita al Nord e al Sud. Questa è la sfida da vincere, la priorità nella nostra agenda politica e mi aspetto che anche un quotidiano autorevole e coraggioso come il vostro combatta questa battaglia al nostro fianco.

Giorgia Meloni

Presidente di Fratelli d’Italia