Salvini querelato dalla consigliera che si schierò dalla parte «dell'uomo ucciso», Anis Amri

BIELLA – Vi ricordate la consigliera comunale che il giorno della neutralizzazione di Anis Amri, il terrorista della strage al mercatino di Natale di Berlino, si schierò dalla parte «dell'uomo ucciso» e non di chi esultava? Bhè pare che Antonella Buscagluia, eletta a Biella fra le fila del Movimento 5 stelle, non abbia gradito i commenti poco lusinghieri ricevuti al suo post Facebook sulla vicenda e abbia dato mandato, insieme all’avvocato Giovanni Rinaldi (collega consigliere comunale a Biella del M5S) ed al gruppo M5s di Biella, di querelare 700 persone, fra cui Matteo Salvini.

Quei vaffa scambiati fra Buscaglia e Salvini

La vicenda però assume ancor più toni surreali se si analizza lo scambio di battute fra Buscaglia e Salvini, che in quell'occasione era stato apostrofato dalla grillina con lo slogan del movimento, il «vaffa...», poi restituito da Salvini. Il segretario del Carroccio infatti aveva risposto agli insulti ricevuti, con un suo post in cui aveva scritto: «Appunto cara grillina, vaff...! Ricoveratela». La consigliera comunale poi dopo le prime reazioni di rabbia di chi vedeva mettere sullo stesso piano la vita di poliziotti a quella dei terroristi, aveva prontamente rimosso il post di «denuncia», dimenticando che, parafrasando il suo leader Beppe Grillo, «in Rete resta tutto». Diversi siti di informazione infatti avevano fatto uno screenshot al post pubblico di Buscaglia su Facebook, alimentando nuove reazioni spesso poco lusinghiere verso la politica.

Buscaglia: «Accetto le critiche, non le pubbliche offese»

La consigliera pentastellata ha motivato la sua scelta: «Non ho avuto mai problemi ad accettare critiche ma non è possibile accettare certe offese pubbliche a me ed ai miei figli. Lo scontro politico è sempre legittimo ma nel rispetto delle regole e della legalità». Il suo collega Rinaldi ha precisato che parte degli eventuali risarcimenti saranno devoluti in beneficenza alle Vittime del Dovere, un modo per rendere onore coi fatti alla memoria dei caduti in servizio di tutte le Forze dell'Ordine.