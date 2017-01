Giovanni Toti con Giorgia Meloni: «Centrodestra al governo seguendo il vento di cambiamento in Europa»

ROMA - Sul palco della manifestazione di Fratelli d'Italia a Roma è salito anche Giovanni Toti, governatore della regione Liguria, sostenitore di un ricompattamento del centrodestra in vista delle elezioni e unito a Giorgia Meloni nel chiedere un'Italia sovrana. Un'Italia che sappia interpretare, proprio come ha fatto la piazza romana, quel «vento di novità che tira in Europa». E non solo in Europa, visto che il nuovo presidente degli Stati Uniti si chiama Donald Trump.

La strada per vincere

Per Toti, è questa «la strada per tornare a vincere». Perché «dopo aver interpretato il vento della storia possiamo dire che il Centrodestra deve candidarsi a guidare questo Paese». Un centrodestra che deve aspirare alla vittoria, e non ad essere una semplice «comparsa della della prossima sfida elettorale».

Verso un centrodestra di governo

«Noi non possiamo lasciare il Paese al Partito democratico», ha sottolineato il governatore della Liguria.«Non possiamo lasciare il Paese a quelli che sono arrampicati sui tetti poco lontano da qui e che hanno una doppia morale». Pronti a governare, insomma, dopo il governo Renzi e il governo «fotocopia» di Paolo Gentiloni. Seguendo il vento di cambiamento che spira dall'Europa e dagli Stati Uniti.