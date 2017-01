Manca il decreto attuativo: alle Forze dell'ordine niente 80 euro

ROMA – La denuncia de Il Giornale: «Agli angeli di Rigopiano alleggeriscono lo stipendio». Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti ha ripreso la notizia della sospensione degli 80 euro in più in busta paga per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ricordando che il contributo destinato ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate viene tolto agli «instancabili 'eroi' nazionali che scavano senza sosta sotto la minaccia di altre valanghe. Gli stessi che rischiavano la vita infilandosi sotto le macerie di Amatrice, Accumoli, Norcia, mentre la terra continuava a tremare nell'infinito sisma iniziato il 24 agosto».

Manca il decreto attuativo

Nell'articolo a firma di Lodovica Bulian è ricordato che «gli 'angeli' che con gli sci e le pelli di foca si sono calati nell'inferno di ghiaccio dell'hotel Rigopiano» hanno uno stipendio da «nel migliore dei casi, non più di mille e ottocento euro al mese» se si contano gli 80 euro di Renzi, ma il provvedimento varato dal precedente governo «è sospeso a decorrere dalla mensilità di gennaio in attesa delle determinazioni di legge». In sostanza bisogna aspettare che venga emanato un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, che renda attuativo il bonus anche per il 2017 come previsto dalla legge di Stabilità.

Conapo: «Un fatto di enorme gravità»

La questione è stata sollevata dal sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo, che ha scritto al governo denunciando come la sospensione sia «un fatto di enorme gravità a fronte di una abnegazione al sevizio delle nostre donne e dei nostri uomini che va sempre oltre i normali doveri istituzionali. Se poi ci aggiungiamo che i vigili del fuoco sono il corpo meno retribuito e più penalizzato in quanto a pensioni, il tutto appare ancora più grave. Per questi motivi chiediamo di provvedere alla decretazione che ripristini gli 80 euro già dal mese di febbraio 2017, con decorrenza retroattiva a gennaio». Il sindacato ha chiesto che Gentiloni «dimostri la dovuta attenzione verso il personale dello Stato in uniforme e attenzione specifica alla situazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco da sempre trattati come corpo di serie B».

I sindacati di polizia

Anche le sigle degli operatori di polizia hanno preso posizione a riguardo: il Siap ha rassicurato: «l'importo dell'assegno mensile di gennaio sarà comunque corrisposto con effetto retroattivo» anche a fronte di «ulteriori ritardi». Qualche dubbio invece dal Sap che ha ricordato la richiesta di Bruxelles di una manovra correttiva al bilancio dell'Italia pari a 3,4 miliardi: «Nonostante le rassicurazioni sul decreto, temiamo che la lettera dell'Ue possa mettere in bilico la misura per quest'anno».

Cgil: «Convocare con urgenza i sindacati»

Del caso si è occupata anche la Cgil evidenziando come in mancanza del decreto attuativo «i lavoratori si vedranno privati, già nella prossima busta paga, di una parte della retribuzione che aveva rappresentato e rappresenta l'impegno del governo a riconoscere diffusamente e concretamente la condizione e il ruolo delle componenti del comparto sicurezza e soccorso pubblico». Da qui la richiesta «di convocare con urgenza i sindacati rappresentativi di polizia e vigili del fuoco prima dell'emanazione del previsto decreto e per l'apertura formale del tavolo per il rinnovo del contratto nazionale».