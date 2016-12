Poletti nella bufera: M5S, Lega Nord e SI presentano mozione di sfiducia

ROMA - E' stata depositata al Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, firmata dai senatori di Sinistra italiana, del Movimento 5 Stelle, della Lega nord e di alcuni senatori del gruppo Misto.

Pollice verso per Poletti

Pollice verso per il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. Una mozione di sfiducia nei suoi confronti è stata depositata al Senato dai senatori di Sinistra italiana, del Movimento 5 Stelle, della Lega nord e di alcuni senatori del gruppo Misto. Il «ministro - è scritto nella mozione di sfiducia - ha nelle ultime settimane dato riprova di un comportamento totalmente inadeguato al suo ruolo, esprimendosi in più di un'occasione con un linguaggio discutibile e opinioni del tutto inaccettabili».

Le «gravissime» dichiarazioni del ministro

In particolare la mozione di sfiducia ricorda la dichiarazione «inaccettabile e che compromette la libertà di voto dei cittadini» del Ministro Poletti sulla possibilità di evitare il referendum sul Jobs Act grazie allo scioglimento delle camere e alla convocazione delle elezioni politiche, e le «affermazioni gravissime» dello stesso Ministro sui giovani italiani costretti a cercare lavoro all'estero. Inoltre, dopo quella depositata in Senato, il Movimento 5 stelle ha presentato anche alla Camera una mozione di sfiducia contro il ministro del Lavoro. «Ora basta. E' inammissibile - si legge nel documento pubblicato sul blog di Beppe Grillo - che il ministro del Lavoro Giuliano Poletti si riferisca ai giovani italiani emigrati all'estero a cercare lavoro così».

La mozione di sfiducia del M5S

Davanti al dramma degli oltre 100 mila giovani che ogni anno lasciano il nostro paese per fuggire chissà dove perché non riescono a trovare un'occupazione, Poletti «è noto per essere ministro del Lavoro nel momento in cui la disoccupazione giovanile sta battendo tutti i record e per la cena assieme a Buzzi, il re di Mafia Capitale, e Casamonica», si legge ancora sul blog. E anche il capogruppo di Sinistra Italiana, Arturo Scotto, ha annunciato che i suoi deputati voteranno in blocco la mozione si sfiducia presentata alla Camera dal M5S. «Prima se ne va Poletti, meglio è, a maggior ragione dopo le vergognose dichiarazioni degli ultimi giorni sul referendum e sui giovani cervelli in fuga all'estero», conclude Scotto.

La replica di Giorgia Meloni

E non è il solo a pensarla in questo modo. Anche la presidente di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, Giorgia Meloni, non ha dubbi. Il ministro del Lavoro Poletti dice che è un bene, in alcuni casi, non avere tra i piedi i 100mila giovani che scappano all'estero perché qui non hanno opportunità, «possiamo dire al ministro Poletti che è reciproco: anche gli italiani vorrebbero non avere tra i piedi questo governo, che infatti è il governo dei poteri forti, delle grandi concentrazioni economiche, delle lobby, delle banche e degli amici e che di risposte agli italiani normali come quelli che scappano all'estero perché non hanno lavoro in Italia non sa darne», ha replicato al ministro del Lavoro Giorgia Meloni intervenendo a Montecitorio.