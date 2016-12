Salvini: «Sala prima porta via il pallone, poi si autoassolve»

ROMA - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha ironizzato sulla trovata del sindaco di Milano che si è autosospeso: «Ha scherzato per cinque giorni e ha detto non gioco più a pallone, mi porto via il pallone perché mi avete offeso. Adesso si autoassolve. Dice sono innocente.Mi fa piacere avere un sindaco ma spieghi ai suoi elettori una volta per tutte i bilanci di Expo».